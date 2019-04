Carga policial em Guimarães após derrota com o Aves

Adeptos minhotos procuraram chegar à comitiva na saída do estádio

O descontentamento dos vitorianos no final do encontro com o Aves juntou várias dezenas de adeptos na entrada principal do Estádio D. Afonso Henriques e motivou a intervenção da polícia depois de ter sido derrubado o cordão de grades no acesso ao recinto.

Manifestação de força a acautelar a ordem pública depois do acumular de reclamações que os minhotos patentearam ao longo de um encontro que até começou em ambiente de festa, pela tarja gigante com que a claque White Angels cobriu todo o topo sul para assinalar a comemoração do seu 20º aniversário.

Ainda assim, tal não teve linha de continuidade, até pelo barulho ensurdecedor que se verificou no recinto instantes depois por causa de um incêndio que deflagrou numa rua perto do estádio. Momento insólito também porque alguns bombeiros voluntários estavam nas bancadas na qualidade de adeptos e saíram a correr mal soaram as sirenes.

Tudo o resto foi produto do acumular de desilusões que o resultado proporcionou nas hostes minhotas. Desde os cânticos a pedir a demissão do presidente Júlio Mendes, bem como os assobios constantes à equipa e os lenços brancos mostrados ao técnico Luís Castro nos instantes finais do encontro.