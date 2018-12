Fenprof critica pedido de “criatividade” que Marcelo fez ao Governo

O Presidente da República explicou que deverá promulgar um novo decreto para a carreira dos professores desde que tenha uma fórmula genérica e "aberta".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou o diploma dos professores enviado pelo Governo por querer "mais criatividade", explicou ao semanário Expresso. O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, não entende a justificação do chefe de Estado.



"Tem de ficar claro que há um calendário fechado. Essa é uma questão que irá ser depois negociada. Aqui não é a questão de ser aceitável para a FENPROF ou para outra organização: é para os professores. E os professores em Portugal continental têm que ser tão respeitados como no resto do país", disse Mário Nogueira, citado na TSF.



Recorde-se que o chefe de Estado vetou esta quarta-feira o diploma aprovado pelo governo, que contempla para progressão na carreira dois anos e meio do tempo de serviço que os docentes viram congelado. Contudo, os sindicatos reclamam nove anos, quatro meses e 29 dias.



Ao Expresso, Marcelo explicou que deverá promulgar um novo decreto para a carreira dos professores desde que tenha uma fórmula genérica e "aberta", ou uma norma "imaginativa". A única condição é que a proposta seja sempre sustentável para as contas públicas.



Contudo, Nogueira rejeita a solução de Marcelo. "Nós não temos três países, temos um país e, portanto, independentemente da criatividade que possa existir na forma de recuperar o tempo em cada uma das regiões, há uma coisa que não carece de qualquer tipo de criatividade, porque ela é muito objetiva. Nove anos, quatro meses e dois dias foi tempo trabalhado pelos professores e que tem que ser contado como é para os outros".



O sindicato avisou esta sexta-feira que os professores se vão concentrar na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, na quinta-feira (3 de janeiro). De acordo com o comunicado publicado na página da Fenprof, o sindicato pretende "manifestar disponibilidade para, no curtíssimo prazo, se iniciar a negociação, do modo e do prazo de recuperar os 9 anos, 4 meses e 2 dias em que as carreiras estiveram congeladas". Nesse mesmo dia, "as organizações sindicais divulgarão publicamente o texto do abaixo-assinado que irá circular em todas as escolas, através do qual os professores reafirmarão as suas posições nesta matéria e a sua disponibilidade para continuar a lutar por aquilo que é seu: o tempo de serviço que cumpriram".