Nas ações de socorro estiveram também os Bombeiros Voluntários de Penela e a GNR.

Um homem com cerca de 49 anos morreu este sábado num despiste em Janeia a Nova, em Penela. A vítima era a única ocupante do veículo.O óbito da vítima, que era o único ocupante do veículo, foi declarado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).O acidente obrigou ao corte do IC3, na zona de Penela, em ambos os sentidos. O alerta foi dado às 14h38.