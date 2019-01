No ano passado, 131 trabalhadores morreram em acidentes laborais, um aumento de 10% face a 2017. Sábado é o pior dia.

Depois de dois anos em queda, os acidentes de trabalho mortais aumentaram. No ano passado, 131 trabalhadores morreram em acidentes laborais, um aumento de 10% face a 2017. Sábado é o pior dia.



De acordo com o Jornal de Notícias, é na construção e nas indústrias transformadoras que a maioria dos acidentes acontece. Especialistas acreditam que este aumento pode ser explicado com a retoma económica, a precariedade laboral e o pouco investimento das empresas na Segurança e Saúde no Trabalho.



Dados da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) revelam que Lisboa, Porto e Braga são os distritos com mais acidentes de trabalho. Já o dia onde mais acidentes ocorrem é o sábado. "Está relacionado com a precariedade. Depois de uma semana de trabalho, o grau de atenção não é o mesmo, sendo que estamos a falar de empresas de laboração contínua, com trabalho muito intensivo", disse ao jornal Fernando Gomes, dirigente da CGTP. Também Carla Cardoso, presidente do Sindicato dos Inspetores do Trabalho (SIT), partilha da mesma opinião: "Provavelmente, [este aumento] está relacionado com o trabalho clandestino e precário".



Sindicalistas acreditam que o aumento do número de trabalhadores, o pouco investimento em Segurança e Saúde no Trabalho e a falta de inspetores no terreno são os principais fatores para o aumento dos acidentes de trabalho mortais.