ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de setembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 09 de setembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A minha missão era passar o sábado no Avante a pedir faturas com número de contribuinte em todas as compras. Começou (aparentemente) bem. Na bilheteira, uma funcionária de camisola vermelha com a figura de Lenine, reagiu à minha demanda com naturalidade: "Claro que sim", repsondeu, enquanto pegava num livro de recibos concebido para militantes (campo para introdução da concelhia, do setor, pagamento de quotas) e não para a prestação de bens e serviços de sujeitos externos ao PCP, como eu. Com uma esferográfica escreveu o NIF, apesar de em nenhum local do recibo tal estar definido. E ainda rubriquei."Um recibo passado à mão não pode ser introduzido no Portal das Finanças e também não é válido para apresentar à contabilidade de uma empresa", diz Margarida Salema, ex-presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos. Todavia, fonte deste organismo admite àque este comprovativo é suficiente para efeitos de supervisão.Este método foi também utilizado quando comprei uma dose de choco frito. Mais complicado foi conseguir fatura quando quis comprar uma T-shirt ou uma cerveja Cuca na banca do MPLA. Leia tudo na