Estão abertas até final de Julho as inscrições para o programa PLUG-IN, que dura meio ano e paga bolsa de 1.200 euros brutos por mês. A plataforma de moda quer atrair recém-licenciados de Engenharia, Matemática e Design.





A Farfetch está à procura de jovens diplomados em Engenharia, Matemática e Design (na área de produto) para preencher as 60 vagas de estágios remunerados nos escritórios da empresa em Lisboa, Porto e Braga. A iniciativa arranca em Setembro e tem a duração de seis meses, ou seja, menos três do que na edição anterior.



As candidaturas à terceira edição do Programa PLUG-IN estão abertas até ao final de Julho. A empresa de e-commerce detalhou ao Negócios que "o valor definido para a bolsa de estágio é de 1200 euros brutos por mês". Em 2017 participaram 36 recém-licenciados, seleccionados entre meio milhar de candidatos, e no final "todos foram convidados para continuar" a trabalhar neste projecto luso-britânico.

Segundo a informação divulgada esta segunda-feira, 9 de Julho, o processo de selecção inclui a análise do perfil, a resposta a desafios tecnológicos, o desempenho em dinâmicas de grupo e uma entrevista final. A empresa liderada por José Neves no segmento da moda de luxo promete "um programa de mentoria em tecnologia, em contexto real de desenvolvimento de projectos, com o acompanhamento de especialistas da empresa nas diferentes áreas".

"A Farfetch é uma empresa global que proporciona a estes candidatos uma experiência técnica mas ao mesmo tempo a possibilidade de integrarem equipas internacionais que estão a desenvolver soluções inovadoras, expondo-os a desafios e a uma aprendizagem muito rápida" destaca Ana Sousa, responsável pela área de recursos humanos em Portugal, um dos 190 países onde estão registados os clientes desta plataforma online com produtos de 930 marcas e boutiques.

Com o estatuto de "unicórnio" desde 2015, quando teve uma avaliação que superou os mil milhões de dólares, a Farfetch integra actualmente outras três unidades de negócio – Store of The Future, Farfetch Black & White e Browns – e é apoiada por vários investidores internacionais pertencentes às indústrias tecnológicas e de luxo, como a IDG, Temasek, Eurazeo, DST Global, Index Ventures, Vitruvian e Condé Nast International.



(Artigo actualizado às 11:35 com informação sobre a remuneração dos estágios)