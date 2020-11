defende que a corrupção é o pior problema do País.



"O grande objetivo deste livro é deixar para memória futura quais foram os fenómenos, os casos e os protagonistas que levaram a que Portugal, no início do séc. XXI, podendo ser um País rico, continuasse a ser pobre. A corrupção é o maior problema de Portugal e entrou no ADN do próprio regime", declarou Paulo Morais.



Na apresentação pública do livro, Paulo Morais considerou que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem sido o "principal cúmplice" com o fenómeno da corrupção no país, porque "pecou pela inação" durante o mandato. "Desculpabiliza o Governo, desculpabiliza os incêndios, desculpabiliza Tancos, acaba por anestesiar a opinião pública. Obviamente que uma opinião pública anestesiada não tem capacidade de intervenção cívica e de combate a fenómenos como a corrupção", prosseguiu, sublinhando que, "em matéria de corrupção, quem não a combate acaba por ser cúmplice".



Siga a Sábado nas redes sociais

O antigo candidato à Presidência da República e co-fundador da Associação Transparência e Integridade, Paulo Morais, candidatou-se a juiz do Tribunal de Contas, num concurso aberto em setem bro. Contactado pela SÁBADO, o professor universitário recusou comentar a candidatura, uma vez que o concurso ainda está a decorrer.Além de candidato presidencial, nos últimos anos Paulo Morais tem sido um dos denunciantes de suspeitas de corrupção em negócios públicos mais ativos. O que lhe tem valido muitos processos por difamação, os quais, porém, têm sido arquivados pelos tribunais, com fundamento do direito à liberdade de expressão. Recentemente, lançou o livro O Pequeno Livro Negro da Corrupção, onde, como relatou à SÁBADO