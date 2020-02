Referendo popular é a forma de decidir a despenalização? Sim, segundo 63,7% dos inquiridos no estudo Atitudes Face à Eutanásia na População Portuguesa, que será apresentado no próximo dia 18 (dois dias antes da matéria ser discutida em Parlamento). Esta opção de resposta, que contraria posições de alguns partidos, é ligeiramente superior nos homens (66,6%) em relação às mulheres (61,7%); ainda que um quarto da população (23%) não saiba responder e uma minoria (13,3%) escolha a votação parlamentar.





Laboratório de Psicologia Egas Moniz (LabPSI)

O coordenador da investigação do, Jorge Cardoso diz àque Portugal "tem vindo sucessivamente a aumentar a taxa de aceitação da eutanásia ", à semelhança de outros países europeus. A mudança pode estar associada "a uma diminuição das crenças religiosas e a uma cada vez maior valorização do direito à autodeterminação."Assim sendo, os desfavoráveis à eutanásia têm idade avançada (acima dos 67 anos), identificam-se ou praticam determinada religião, apresentam saúde mais debilitada, menor nível de escolaridade e de informação sobre o tema, aponta o estudo. Em contraponto, os mais jovens (entre os 18 e 40 anos) sem identificação religiosa, melhor estado de saúde e informados acerca do assunto representam o grupo a favor, prossegue.Mais de metade (56%) referiu ter um grau moderado de informação sobre a eutanásia. "A quantidade de sujeitos que se posiciona no polo da baixa e nula informação (22,1%) é aproximadamente a mesma daqueles que se enquadram no polo da elevada e muito elevada informação sobre a eutanásia (21,6%)", lê-se.Imaginemos que um doente terminal pede que lhe retirem os tratamentos ou equipamentos que o mantêm vivo. Quem apoiaria o pedido? A maioria dos inquiridos (68%) respondeu de modo afirmativo.

Comparando este cenário com outro – por exemplo, de injeção letal para antecipar a morte –, percebe-se que a amostra tende a ser mais recetiva à eutanásia voluntária passiva (suspensão de tratamentos de suporte básico de vida), do que ao recurso a meios ativos (administração direta de substâncias letais).



Em suma, cerca de metade da população inquirida (50,5%) revelou atitudes favoráveis face à eutanásia, enquanto que um quarto da amostra (25,6%) reportou atitudes desfavoráveis. Os restantes (23,9%) não se posicionaram nem num polo de aceitação nem de não-aceitação.



O inquérito foi feito entre dezembro de 2019 e janeiro passado a uma amostra 1.695 pessoas (712 homens e 983 mulheres), com idade média de 42 anos e, na grande maioria, residentes em meios urbanos.