Eutanásia vai ser tema nas missas a partir deste domingo

Antes de rezarem o Credo, os fiéis que forem à Missa no próximo domingo ficarão a saber que a Igreja Católica não olhará a meios para tentar evitar a despenalização da Eutanásia. Os cerca de 2100 párocos têm indicações claras dos bispos para fazerem da morte assistida o tema central das homilias. Pela primeira vez, a Igreja avança, abertamente, para o terreno do combate político. E isso fica claro quando a Conferência Episcopal passa da definição do princípio de que "a vida não é referendável" para um apoio claro e inequívoco à realização de um referendo sobre a matéria.





