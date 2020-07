"A minha paixão pela azulejaria começou nos bancos da escola. Havia junto à janela da sala de aula um azulejo com a imagem de um cavaleiro. Cresci e percorri o mundo acompanhado por essa figura do cavaleiro que amiúde me vinha à memória", escreveu Berardo num texto para o catálogo do museu. O texto termina com um apelo de Berardo para que "

Joe Berardo apresentou, esta quarta-feira, o novo museu, dedicado ao azulejo, que vai abrir portas no dia 26 deste mês em Estremoz, em Évora. Questionado sobre a dívida de mais 50 milhões de euros que tem na Caixa Geral de Depósitos, o comendador recusou-se a comentar, afirmando ainda: "Estou a emprestar à CGD um terço da minha pensão".A cerimónia de apresentação do Museu do Azulejo, em Estremoz, resvalou para a partilha de memórias por parte do empresário madeirense, sobre os motivos que o levaram a investir em azulejos. O comendador diz que "nem com 70 milhões de euros" se poderia fazer aquela colecção.o Ministério da Cultura tenha em consideração a classificação do azulejo como Património Mundial da Humanidade", considerando como "inconcebível que um património desta envergadura não tenha semelhante título".O comendador disse durante a apresentação do museu que tinha convidado a ministra da Cultura e da Coesão Territorial, mas nem Graça Fonseca nem Ana Abrunhosa marcaram presença. "Mas ainda aí muita coisa a acontecer, com a pandemia e outras reuniões, mas não vai faltar tempo para eles poderem vir aqui", afirmou.Este será um dos poucos museus mundiais dedicado à azulejaria, com peças datadas desde o século XIII até hoje. O museu contará com cerca de de 4.500 peças de origem portuguesa e espanhola e vai ser gerido pela Câmara de Estremoz, funcionando de terça a domingo, com horário de verão das 9h às 19h.A entrada será gratuita até 30 de agosto de 2020 e a partir daí passará a custar três euros.