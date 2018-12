Administradores de hospitais portugueses questionaram médicos se estavam prontos para operar sem enfermeiros. Profissionais estão a cumprir greve de 40 dias.

Os administradores hospitalares questionaram os médicos se estão disponíveis para entrar nos blocos operatórios sem os enfermeiros a ajudar às cirurgias. Médicos, gestores e Ministério da Saúde estão a tentar encontrar uma solução para diminuir as consequências da greve dos enfermeiros.



A greve cirúrgica dos enfermeiros decorre em cinco hospitais do país há mais de duas semanas e já adiou quase cinco mil operações. Os protestos podem durar até ao final do ano.



"Os dados têm de ser centralizados e encontradas soluções dentro do Serviço Nacional de Saúde [SNS] ou no privado, se necessário", referiu o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH), citado pelo Jornal de Notícias. "O Ministério da Saúde tem de perguntar à OM se os médicos estão disponíveis para operar sem enfermeiros", disse Alexandre Lourenço.



A Ordem dos Médicos já tinha avisado que esta greve está a adiar cirurgias a pacientes em estado grave e que podem levar os doentes a ficarem com sequelas, mas bastonário não fica entusiasmado com a hipótese de operar sem enfermeiros. "Não me parece que a atitude fosse a melhor. Não queremos uma guerra, temos de manter a coesão entre médicos e enfermeiros que trabalham todos os dias juntos", refere Miguel Guimarães.



No Centro Hospitalar Lisboa Norte já foram adiadas 456 cirurgias e não foi possível operar uma única criança, segundo o presidente Carlos Martins, citado pelo Jornal de Notícias. Já em Coimbra, pelas contas da Ordem dos Médicos do Centro já terão sido adiadas quase mil cirurgias.