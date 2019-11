Estacionamento no Hospital São Bernardo em Setúbal pago a partir de sexta-feira

estacionamento de veículos automóveis dentro do perímetro do Hospital São Bernardo, em Setúbal, vai passar a ser pago por utentes e profissionais de saúde a partir da próxima sexta-feira, confirmou hoje à agência Lusa fonte hospitalar.

Segundo a administração do Hospital São Bernardo, trata-se de uma medida no âmbito de um novo sistema de gestão de parqueamento de viaturas no recinto hospitalar, que se apresenta muitas vezes sobrelotado.

O novo sistema de gestão de parqueamento do Hospital São Bernardo será gerido pelo SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, entidade do Ministério da Saúde parceira de diversos hospitais públicos nesta área, à semelhança do que já acontece na maioria dos hospitais públicos.