O piso 4 do hospital de Barcelos é uma das "áreas limpas" sem Covid, o que significa que os doentes ali internados não têm a infeção por SARS-Cov-2. Mas foi ali, no serviço de Medicina Interna, que foi detetado um surto a 30 de novembro, que "se encontra já controlado", resumiu ào conselho de administração do Hospital de Santa Maria Maior.De acordo com o que aapurou, o primeiro caso foi detetado quando (tal como é habitual quando se dá alta a pacientes de Unidades de Cuidados Continuados ou de lares) se testou um paciente com alta e o resultado foi positivo. À entrada, também tinha sido testado, e nessa altura não estava infetado com Covid-19.Depois de detetado o primeiro caso, "foram testados todos os doentes do piso, tendo-se verificado 10 utentes positivos", refere o hospital. A 3 de dezembro, entre os profissionais de saúde, disse a mesma fonte, "a maior parte" já fora testada, com um enfermeiro e um assistente operacional positivos.Em todo o hospital, estão sete enfermeiros e quatro assistentes operacionais infetados. Sete desses casos verificam-se no Serviço de Urgência (cinco enfermeiros e dois assistentes operacionais)."Todos os infetados trabalharam na área dos doentes respiratórios", refere a enfermeira Maria Fernanda Silva. "Um deles foi internado, felizmente está a recuperar bem. E são pessoas jovens e saudáveis."A delegada sindical do SITEU (Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos) trabalha neste serviço como enfermeira e registou durante o último fim de semana uma sobrelotação da ala de doentes respiratórios, onde são atendidos os suspeitos ou positivos para o Sars-Cov-2.Chegaram a permanecer ali "30 a 32 doentes durante a noite a aguardar vaga em internamento ou ainda instáveis para serem transferidos para enfermaria". Como consequência, "houve necessidade de levar [pacientes] para a ala não respiratória", conta. Ora, se esses doentes "estavam negativos naquela altura, partilharam o espaço com doentes positivos. Quatro ou cinco dias depois poderão dar positivo."O conselho de administração confirma que "só foram transferidos para a ala não respiratória os utentes que testaram negativo". Mas que, "até ao momento, apesar da grande procura que se verificou, foi possível acomodar todos os utentes nas áreas dedicadas previstas nos circuitos Covid e não Covid".De acordo com os cálculos da, entre 12 e 25 de novembro, a incidência em Covid-19 em Barcelos era de 1612 - o que equivale a 1879 novos casos neste período. E em Esposende, a incidência foi de 995 - o que corresponde a 339 novos casos em 14 dias.Face à afluência "muito elevada e com uma enorme pressão ao nível do internamento, sobretudo nos últimos dias", o hospital que serve Barcelos e Esposende diz ter cancelado as cirurgias programadas não prioritárias ou não urgentes, tal como estava previsto no plano de contingência. Também tem alargado as áreas físicas de internamento para doentes Covid ou transferido os doentes para "unidades externas no contexto da rede de resposta à pandemia Covid-19, coordenada pela ARS Norte".Ainda na última quarta-feira, 2, Maria Fernanda Silva assistiu a transferência de um doente para o hospital de Braga. "De Barcelos a Braga demoramos 20 minutos para cada lado. Hoje foram duas horas porque o doente ia com uma espécie de ventilação e era preciso encontrar [em Braga] um aparelho igual ao nosso. A sorte que vamos tendo é que colaboramos imenso uns com os outros", diz a enfermeira, referindo-se também à falta de profissionais. Dá um exemplo: a equipa da urgência que integra na ala respiratória tem habitualmente quatro enfermeiros e dois assistentes operacionais. "Às vezes tem que se fazer ajustes, porque um adoece, tem que sair, ou entrar em isolamento porque um familiar também está (já aconteceu o filho ter um contacto com alguém positivo)".Vasco Santos, do Sindicato de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, também confirma àque existe "uma enorme carência de recursos humanos".O que sentem os profissionais é que se a falta já existia (neste e noutros hospitais) antes da pandemia, agora tudo é mais crítico. E os contratados a quatro meses, propostos pelo executivo, ainda demoram algum tempo a apreender o ritmo e atividades exigidos pelos serviços. Tudo isso leva tempo -- e isso é o que falta aos profissionais, recorda Maria Fernanda Silva: "Não temos tempo para trocar impressões, não existe o espaço de descanso.""Trabalho há 26 anos e nunca vivi uma situação como esta. Mas faz-se o que se pode", conclui a enfermeira, cansada ao final de mais um turno.* Com