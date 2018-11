António Costa realçou que esta ligação por autoestrada entre Bragança e Zamora é "fundamental" para oferecer à cidade portuguesa uma "franca ligação" a Espanha e à Europa.

O primeiro-ministro português, António Costa, anunciou hoje que Espanha vai concretizar a "tão ambicionada" ligação rodoviária entre Zamora (Espanha) e Bragança (Portugal), há muito reivindicada pelos autarcas e populações dos dois países.



"É com gosto que registo que na declaração comum que aqui [cimeira] assinamos hoje, o Reino de Espanha assume o compromisso de concretizar a tão ambicionada ligação entre Zamora e Bragança", afirmou o chefe do executivo português, durante a conferência de imprensa conjunta de balanço da 30.ª cimeira bilateral, em Valhadolid, Espanha.



António Costa realçou que esta ligação é "fundamental" para oferecer a Bragança uma "franca ligação" a Espanha e à Europa.



Na declaração conjunta é referido que já foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental para os estudos da autoestrada A-11, do lado de Espanha, que permitirá consolidar a ligação entre as duas regiões.



A ligação entre Zamora, cidade espanhola a 80 quilómetros de Bragança, e Quintanilha, é feita actualmente pela nacional espanhola 122.



Se Espanha não avançasse com a A-11 entre Zamora e Quintanilha, apenas estes 80 quilómetros seriam feitos sem ser em autoestrada por quem, por exemplo, viajar do Porto para o centro da Europa.