Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, tinha anunciado no final de Julho que a CP iria, em articulação com as autoridades espanholas, "reforçar o aluguer de material circulante eléctrico e a diesel, para repor o mais depressa possível todas as condições de circulação nas nossas linhas regionais".



Actualmente Portugal tem vários comboios a diesel suprimidos - principalmente as UDD (Unidades Duplas Diesel) - que avariam e ficam imobilizadas em oficinas que não têm operários suficientes. E muitos dos comboios actualmente a circular em Portugal são alugados à frota espanhola, à qual a CP paga anualmente sete milhões de euros. Este contrato de aluguer de 17 automotoras data de 2010 e foi reforçado em 2014 com mais três unidades. Expirava este ano, mas a CP vai prorrogá-lo até 2022 ou 2023.

A Renfe, transportadora pública espanhola, não tem capacidade para alugar mais comboios. "Todos os comboios que temos estão em circulação e inclusivamente estamos com um plano de compra de material e não se contemplam outras opções", informou o porta-voz da Renfe ao jornal Público.O responsável da Renfe referiu ao jornal diário que têm existido contactos entre a empresa e a CP e que estão marcadas reuniões "ao mais alto nível" para as negociações entre as empresas públicas."Interessa-nos partilhar tráfegos e poder explorar conjuntamente determinadas relações", disse o porta-voz da Renfe, apesar de a empresa não ter "mais material para alugar, está tudo em circulação e até temos um plano para a compra de comboios".Ao que revelou ao jornal Público o porta-voz, o plano de compra de comboios serve para reforçar os serviços suburbanos e regionais espanhóis e envolve um investimento na ordem dos 1.500 milhões de euros. O valor diz respeito à compra de 30 comboios de alta velocidade.