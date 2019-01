O pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica Vallis Longus encontrava-se encerrado desde setembro devido à falta de assistentes operacionais.

A ausência de aulas de educação física na Escola Básica Vallis Longus, em Valongo, por falta de assistentes operacionais termina na quarta-feira, depois de garantida a chegada de quatro tarefeiras, disse hoje à Lusa a diretora do agrupamento.



Desde setembro "a lutar pela chegada de cinco funcionários", após terem sido confrontados com "duas aposentações, uma licença sem vencimento e duas baixas médicas" entre os 23 assistentes operacionais da escola, Maria João Teixeira viu-se na obrigação de encerrar o pavilhão gimnodesportivo da escola sede do agrupamento.



Numa escola com 1.030 alunos e 23 funcionários, a ausência dos cinco funcionários ganhou visibilidade com a decisão tomada no dia 23 de janeiro, explicando a responsável que "logo nesse dia veio a homologação do reforço de quatro trabalhadores" por parte do Ministério da Educação.



Contudo, da tutela chegou também a informação de que tinham de "abrir um concurso" para os integrar, mas cuja intervenção dos "serviços do Norte do ministério alertou para o facto de continuar ativo o concurso que o agrupamento abrira em 2017 - e que só termina ao cabo de 18 meses - pelo que foi possível escolher os tarefeiros".



A solução encontrada, segundo Maria João Teixeira, "resolve apenas parcialmente o problema, pois se os tarefeiros escolhidos já trabalharam na escola, o facto de poderem trabalhar apenas 3,5 horas por dia faz com que os quatro sejam apenas dois".



"Hoje chegaram as primeiras duas e amanhã [quarta-feira] chegarão as restantes", confirmou a diretora do agrupamento que já "informou os pais de que na quarta-feira são retomadas as aulas de educação física".