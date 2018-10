Um grupo de cinco enfermeiros lançou uma campanha de angariação de fundos (crowdfunding) para apoiar os profissionais de enfermagem que aderirem a uma greve prolongada nos blocos operatórios de três hospitais públicos. Os enfermeiros vão perder o vencimento referente ao dia de trabalho por não assegurarem os serviços mínimos.O fundo pretende que os enfermeiros em greve recebam 42 euros por cada dia de paralisação. Até ao dia 5 de Novembro, os enfermeiros querem recolher 300 mil euros. Até às 8h30 desta terça-feira (23 de Outubro) tinham sido recolhidos €68.154, o que corresponde a 23% do objectivo final.Os promotores chamam-lhe "greve cirúrgica", porque pretende "parar todos os blocos de três centros hospitalares do país": o Centro Hospitalar de São João, no Porto, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o hospital de Santa Maria, em Lisboa. "São os principais hospitais do país. Quanto mais cirurgias adiadas, maior será o impacto", explica ao Diário de Notícias a enfermeira Catarina Barbosa. "Quando os enfermeiros fazem greve e não asseguram serviços mínimos, perdem a totalidade do vencimento desse dia. Temos a noção que vai ser uma greve por tempo prolongado, pelo que não podem ficar sem receber. Este fundo é para os ajudar", explica ainda.