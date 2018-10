Ministério da Defesa investiga os "procedimentos" da Polícia Judiciária Militar. Auditoria estará terminada até ao final do ano.

A Polícia Judiciária Militar (PJM) está a ser alvo de uma auditoria ordenada pelo ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, dias antes de se demitir. A "auditoria extraordinária aos procedimentos internos" da PJM foi pedida a 4 de Outubro.



A análise pretende apurar "acções de prevenção e investigação criminal que sejam da sua competência ou que lhe sejam cometidas pelas autoridades judiciárias competentes", indica o jornal Público. Espera-se que a auditoria esteja concluída até ao final do ano.



A investigação surge depois das detenções relacionadas com a recuperação das armas roubadas dos Paióis Nacionais de Tancos. Tanto o director da PJM, Luís Vieira, como o antigo porta-voz, o major Vasco Brazão, foram detidos. Vieira ficou em prisão preventiva e Brazão, sob prisão domiciliária. A medida de coacção foi aplicada a Brazão no dia 3 de Outubro, um dia antes de ser ordenada a auditoria.



Em Setembro, mas sete pessoas foram detidas: quase todas ficaram em prisão domiciliária, menos o civil que ficou sob prisão preventiva.