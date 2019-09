O corpo do triatleta que desapareceu no domingo no rio Minho foi encontrado hoje pelas autoridades, que tinham retomado as buscas ao início da manhã, disse à Lusa fonte da Polícia Marítima.A mesma fonte adiantou que o corpo foi avistado pelas 07:10, no rio Minho, frente às piscinas de Vila Nova de Cerveira.Segundo o comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervãens Costa, o corpo foi encontrado a flutuar, provavelmente devido à temperatura da água."As águas do rio estão muito quentes, o que terá acelerado a flutuação", afirmou.Segundo Pedro Costa, pelas 8h30 o cadáver já tinha sido retirado da água pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira e levado para terra numa embarcação da Marinha.O corpo foi "avistado por um bombeiro" da corporação de Vila Nova de Cerveira, a cerca de 500 metros a montante do cais, onde estava o navio da Marinha, acrescentou.O cadáver vai ser transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.O triatleta desapareceu no domingo quando fazia a travessia do rio Minho, durante o XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño, organizado pelos municípios de Vila Nova de Cerveira, Alto Minho, e Tomiño, na Galiza.