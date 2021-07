Empresário comprou vistos para jogadores do Benfica

Artigo originalmente publicado a 2 de julho de 2020.



Quando em fevereiro de 2014 a Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau negou os pedidos de vistos de entrada em Portugal a três jovens futebolistas que queriam prestar provas no Sport Lisboa e Benfica (SLB), Catió Baldé, conhecido empresário de jogadores guineenses, soube o que tinha de fazer para contornar a situação: recorrer aos serviços de um funcionário da secção consular portuguesa que facilitava vistos à margem dos canais oficiais.



De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), a que a SÁBADO teve acesso, Catió Baldé foi apenas uma de dezenas de pessoas que recorreram a César Almeida, assistente técnico da secção consular da embaixada portuguesa em Bissau, para obter vistos à margem da lei. Com base na documentação encontrada na representação diplomática, bem como nas mensagens no telemóvel e no email do funcionário consular, os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras identificaram centenas de situações enumeradas na acusação do MP, que imputa a César Almeida 57 crimes de corrupção passiva, tráfico de pessoas, falsificação de documentos e falsidade informática. Catió Baldé foi acusado de corrupção ativa.