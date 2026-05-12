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Portugal

Empresa portuguesa vence Louis Vuitton em tribunal após ser acusada de copiar logótipo

CM 12 de maio de 2026 às 16:27
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Acusação da gigante francesa de luxo obrigou à paragem da produção da Licores do Vale, agora retomada, durante quase um ano.

 A Licores do Vale, empresa nacional de licores artesanais de Monção, em Viana do Castelo, venceu uma batalha judicial contra a Louis Vuitton, que processou os proprietários por "aproveitamento parasitário do prestígio da marca de terceiros". Em causa está o logótipo de ambas as marcas com as letras 'L' e 'V'.

Logótipos da Licores do Vale (à esquerda) e da Louis Vuitton (à direita)
Logótipos da Licores do Vale (à esquerda) e da Louis Vuitton (à direita) Dirreitos Reservados

"O 'L' e o 'V' são de toda a gente", celebrou o casal de proprietários, André Ferreira e Tânia Afonso, numa publicação no passado domingo nas redes sociais. A acusação da gigante francesa de luxo, que deu entrada na justiça em junho de 2025, obrigou à paragem da produção da Licores do Vale durante quase um ano. 

A Louis Vuitton apontou ainda à empresa minhota a prática de "concorrência desleal", acusação que não foi igualmente reconhecida em tribunal.

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