Empresa portuguesa vence Louis Vuitton em tribunal após ser acusada de copiar logótipo

Acusação da gigante francesa de luxo obrigou à paragem da produção da Licores do Vale, agora retomada, durante quase um ano.
A Licores do Vale, empresa nacional de licores artesanais de Monção, em Viana do Castelo, venceu uma batalha judicial contra a Louis Vuitton, que processou os proprietários por "aproveitamento parasitário do prestígio da marca de terceiros". Em causa está o logótipo de ambas as marcas com as letras 'L' e 'V'.
Logótipos da Licores do Vale (à esquerda) e da Louis Vuitton (à direita)Dirreitos Reservados
"O 'L' e o 'V' são de toda a gente", celebrou o casal de proprietários, André Ferreira e Tânia Afonso, numa publicação no passado domingo nas redes sociais. A acusação da gigante francesa de luxo, que deu entrada na justiça em junho de 2025, obrigou à paragem da produção da Licores do Vale durante quase um ano.
A Louis Vuitton apontou ainda à empresa minhota a prática de "concorrência desleal", acusação que não foi igualmente reconhecida em tribunal.