Emergência renovada por uma semana. Fim de semana das eleições será “especial”

O Presidente da República está a propor aos partidos uma renovação do estado de emergência por apenas oito dias e nos mesmos moldes em que vigorou neste último mês. Como o atual regime termina na quinta-feira, 7 de Janeiro, esta renovação vai estar em vigor até 15 de janeiro.

À saída da primeira audição do dia no Palácio de Belém, o deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, confirmou esta "prorrogação pequena do estado de emergência", à qual o partido se deverá continuar a opor na votação parlamentar devido ao "excesso de poderes que são conferidos ao Governo" nos decretos presidenciais.

"Está na altura de tornar os decretos algo operativo e que tenha algo a ver com o real combate à pandemia. Os dados têm de nos confirmar se a dureza e o impacto económico e social das medidas têm proporção com a eficácia no combate à pandemia. E a verdade é que esses dados continuam a não estar disponíveis e a não ser claros", justificou o responsável pelos liberais.

No sábado, no primeiro debate das presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha afirmado que pretende renovar o estado de emergência com "o mesmo regime" por oito dias, em vez dos habituais 15. Justificou essa alteração com a falta de dados suficientes relativos às infeções no período natalício. A próxima reunião com os especialistas, no Infarmed, está agendada para 12 de janeiro.

Questionado sobre o que acontecerá no fim de semana das presidenciais, agendadas para 24 de janeiro, que deverá entrar na seguinte renovação do estado de emergência, Cotrim Figueiredo referiu que esse assunto não foi abordado na reunião com Marcelo, preferindo esperar pelos dados que serão partilhados pelos especialistas, mas frisou que ambos têm "consciência de que o fim de semana das eleições é especial" e, por isso, não poderá ter as mesmas limitações à circulação.

Chega de fechar o comércio e de Cabrita no MAI

Também o Chega voltará a votar contra o novo estado de emergência, contestando o atraso e a falta de eficácia nos "apoios que não estão a chegar a setores em dificuldades" e também o fecho do comércio às 13h durante o fim de semana, sublinhando que "estas absurdas restrições não estão a ajudar em nada a controlar a pandemia e estão a matar os negócios".

Outro argumento acenado por André Ventura à saída da audiência com Marcelo tem a ver com a fragilização política do ministro da Administração Interna (MAI), que faz com que o "governo esteja a perder autoridade junto dos portugueses.

"Ao Presidente da República não compete demitir o MAI, mas pode dar indicações políticas no sentido de o Governo compreender que está na hora de [Eduardo Cabrita] abandondar funções, em prol de uma boa execução do estado de emergência. Este é o momento em que o coordenador do estado de emergência não pode estar fragilizado".

Parlamento vota renovação a 6 de janeiro

Seguindo a prática seguida antes das anteriores renovações do estado de emergência, o chefe de Estado está a ouvir esta segunda-feira, 4 de janeiro, os nove partidos com assento parlamentar, em audiências de 30 minutos cada. Começou com a Iniciativa Liberal e termina com o PSD e o CDS, apenas ao final da tarde, devido às cerimónias fúnebres do fadista Carlos do Carmo.

Para decretar o estado de emergência, que permite a suspensão de direitos, liberdades e garantias, o Presidente da República tem de ouvir o Governo e de ter autorização da Assembleia da República. E o Parlamento já agendou para a tarde de quarta-feira, 6 de janeiro, o debate sobre o pedido de autorização presidencial para a renovação.

Na primeira fase da pandemia de covid-19, o estado de emergência foi decretado por um total de 45 dias, entre 19 de março e 2 de maio. Já nesta segunda vaga, este regimes está em vigor desde 9 de novembro, incluindo medidas como o recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.