Hospital de Évora deixa de receber doentes covid-19

O Hospital do Espírito Santo (HESE), em Évora, vai deixar de receber doentes covid-19 devido ao "extraordinário aumento de afluxo de doentes" na área dedicada a doentes respiratórios das urgências do hospital.



Em comunicado divulgado este domingo, o hospital apontou que na noite de sábado foi necessário enviar para o CODU a indicação de que "doentes Covid ou suspeitos Covid não deverão ser encaminhados para o HESE". A unidade hospitalar apontou que a medida seria reavaliada a cada 12 horas e que "afeta apenas os doentes Covid ou suspeitos Covid , enviados pelo CODU".



"Todos os restantes serão atendidos como habitualmente, pelo que o serviço de urgência geral continuará a dar resposta aos doentes urgentes com outras patologias", refere o hospital.



Até à noite de sábado, o HESE tinha internados 69 doentes com covid-19, 8 deles em unidades de cuidados intensivos - o maior número registado até ao momento desde o início da pandemia.



O hospital avança ainda que a enfermaria que iniciou funções a 23 de dezembro de 2020, com 20 camas, está já lotada e o espaço da enfermaria COVID-1 foi alargado, passando a utilizar o espaço das instalações da futura Unidade de Cuidados Intensivos, num total de 10 camas, que se encontra quase lotada.