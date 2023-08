Ecrã gigante cai em cima de tuna durante atuação no Estádio Universitário de Lisboa

Comissão Organizadora do evento explica a queda do ecrã com "uma rajada de vento muito forte".

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um ecrã gigante caiu, esta segunda-feira, durante a atuação de uma tuna académica do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) na Cerimónia de Abertura do Campeonato Europeu Universitário de Rugby7s, no Estádio Universítário de Lisboa, ferindo os músicos presentes no palco.







Ecrã gigante cai em cima de tuna durante atuação no Estado Universitário de Lisboa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em comunicado, a Comissão Organizadora do evento explica que, "devido a uma rajada de vento muito forte", o "ecrã caiu para a frente sobre os músicos da Estudantina [tuna académica do ISEL] que encerravam a cerimónia de abertura".Segundo a comissão o socorro foi prestado de imediato, tendo sido oferecido "atendimento médico de primeiros socorros". Os músicos foram, ainda, levados para o hospital para a realização de exames e observação. A organização do evento informa, também, que está em contacto constante com o grupo e que nenhum elemento sofreu ferimentos graves.No comunicado é assegurado que o mesmo está "devidamente licenciado" e que "cumpre todas as normas legais".