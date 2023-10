'É positiva a redução da dívida', mas Pedro Nuno Santos preferia apoiar médicos e professores

Após ter sido afastado do governo, no final do ano passado, Pedro Nuno Santos pode afirmar-se como a mais influente oposição interna do partido.

Pedro Nuno Santos estreou-se no comentário televisivo prometendo que não pretendia fazer oposição ao governo no entanto precisou apenas de uma semana para alterar a sua opinião sobre o Orçamento de Estado para 2024.







Miguel A. Lopes/Lusa

O antigo ministro das Infraestruturas e da Habitação começou por considerar o OE "belíssimo" para esta segunda-feira discordar com a velocidade a que Fernando Medina quer reduzir o défice da dívida pública. Pedro Nuno Santos acredita que "parte" do excedente orçamental deveria ser utilizado para "resolver problemas da administração pública", nomeadamente aumentar os médicos e descongelar na totalidade a carreira dos professores.No seu comentário na SIC Noticias o socialista defendeu que "obviamente que era possível fazer diferente, desde logo cumprir a trajetória da redução da dívida que tinha sido apresentada no Programa de Estabilidade. Entre o défice de 0,9% previsto e o excedente de 0,8% verificado este ano Pedro Nuno Santos alerta que existe "um desvio de 4,4 mil milhões de euros que não chegam à economia. Uma margem muito importante que poderia ser usada, parcialmente, para resolver problemas na administração pública".Após ter sido afastado do governo, no final do ano passado, Pedro Nuno Santos pode afirmar-se como a mais influente oposição interna do partido, uma vez que representa uma ala mais à esquerda. No seu ponto de "é positiva a redução da dívida" mas o país "precisa de ter uma economia capaz de produzir".Para isso o socialista apresentou dois casos que poderiam beneficiar de uma utilização imediata de parte do excedente para que o "Governo consiga fazer as pazes com grupos profissionais que estão em guerra". Se por um lado os médicos "tiveram perdas reais do poder de compra superiores a 20%" nos últimos anos e era possível "investir na saúde dignificando a carreira dos médicos" por outro "o Estado tem de perceber que tem de pagar para conseguir atrair e reter professores".O ex-ministro afirmou mesmo que "o Governo deve procurar repor o que foi congelado em determinado momento", para depois explicar que se referia à totalidade do tempo ainda não descongelado, ou seja, os seis anos, seis meses e 23 dias reclamados pela classe.