É necessário renovar o estado de emergência, diz Marcelo

"É necessário renovar os estado de emergência. Os números apontam para isso, a tendência aponta para isso", disse o Presidente da República esta quinta-feira após a reunião do Infarmed. "Estamos perante um desafio que não termina nos próximos 15 dias", garantiu Marcelo Rebelo de Sousa.





O Presidente da República confirmou que vai enviar esta tarde ao Governo o decreto para renovar o estado de emergência no País.

O executivo pronunciar-se-à depois sobre o mesmo de forma a que o Parlamento possa decidir sobre a renovação na sexta-feira e no sábado o Governo anunciará as medidas.





das medidas de combate à pandemia, "

"Enviarei ainda esta tarde para a Assembleia da República - tendo em conta o que ouvi aos partidos políticos, o que ouvimos todos aos especialistas, o parecer do Governo - o diploma para ser votado amanhã", anunciou.Marcelo sublinhou depois a importância de "avançar para medidas específicas que atendam à maior e menor gravidade da situação nos vários concelhos do território continental". E considerou que os portugueses, no que toca à adoçãotêm sido exemplares".Relativamente às escolas, Marcelo assegurou: "Daquilo que se ouviu parece evidente não existir necessariamente um nexo – e falou-se sobretudo do ensino superior – entre o ensino presencial e o agravamento do contágio, da infeção e da contaminação".Depois das declarações do Presidente da República, o secretário-geral-adjunto do PS José Luís Carneiro anunciou que as reuniões do Infarmed vão voltar a acontecer de 15 em 15 dias. "O senhor primeiro-ministro propôs que estes encontros voltem a ter a regularidade que tiveram na primeira fase", disse.