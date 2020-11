Parlamento aprova novo estado de emergência

O Parlamento aprovou esta sexta-feira um novo estado de emergência em Portugal devido à covid-19. Entrará em vigor a partir de 24 de novembro.O estado de emergência foi aprovado com votos a favor do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. BE, CDS e PAN abstiveram-se e PCP, Verdes, Chega, IL e Joacine Katar Moreira votaram contra.Nesta votação da renovação do estado de emergência apenas dois sentidos de voto se alteraram: o CDS passou de um voto a favor, há 15 dias, para uma abstenção e o Chega de uma abstenção para um voto contra.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, propôs na quinta-feira ao Parlamento a renovação da declaração do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, de 24 de novembro até 8 de dezembro, para permitir medidas de contenção da pandemia.O diploma que renova o estado de emergência volta a permitir o confinamento compulsivo de pessoas infetadas ou em vigilância ativa e o encerramento total ou parcial de estabelecimentos, serviços e empresas.O texto estabelece ainda que "podem ser impostas restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia", como a proibição da circulação em determinados períodos ou dias da semana, "devendo as medidas a adotar ser calibradas em função do grau de risco de cada município". O documento esclarece também que "pode ser limitada a possibilidade de cessação dos vínculos laborais dos trabalhadores dos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde".

Marcelo Rebelo de Sousa, que terá de decretar formalmente o estado de emergência, falará esta sexta-feira ao País pelas 20h00.