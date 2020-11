Proibição de circulação entre concelhos nos feriados de dezembro

Costa: "Ficaria muito surpreendido se não houvesse estado de emergência no Natal" Primeiro-ministro considerou que não haver estado de emergência na época festiva significaria que a evolução do combate à pandemia tinha sido muito rápida. - Portugal , Sábado.

O primeiro-ministro começou este sábado por agradecer o esforço dos portugueses que cumprem as medidas de combate à pandemia, "sacrificando a sua liberdade"."Diariamente continuamos a ter um número de novos casos que continua a ser extremamente preocupante", disse António. "Temos muito ainda que nos esforçar para podermos alcançar o resultado pretendido. De outro modo, continuaremos a ter o número de novos casos muito elevado".Ao abrigo do novo estado de emergência, o Governo reforçou as medidas: em todo o território nacional a máscara passa a ser obrigatória nos locais de trabalho e a circulação entre concelhos vai ser proibida nos feriados de dezembro. Esta limitação acontecerá entre 27 de novembro e 2 de dezembro e entre 4 e 9 de dezembro.As atividades letivas vão ser suspensas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro e haverá tolerância de ponto na Função Pública.Costa anunciou ainda que o Governo vai aumentar as ações de fiscalização ao cumprimento do teletrabalho, adiantando que se tem verificado "um grande incumprimento" em casos em que este tipo de trabalho é possível.

"Onde o teletrabalho é obrigatório, ele vai mesmo ser respeitado", ressalvou. O primeiro-ministro assegurou que ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, já deu autorização para "ações efetivas para se verificar o cumprimento desta obrigação [teletrabalho]".



Concelhos mais afetados

O recolher obrigatório entre as 23h00 e as 5h00 vai continuar em vigor nos concelhos de risco elevado. Desta lista, que contava com 191 concelhos no atual estado de emergência, foram excluídos 15 concelhos - Aljustrel, Alvaiázere, Beja, Borba, Carrazeda de Ansiães, Ferreira do Alentejo, Fornos de Algodres, Santa Comba Dão, São Brás de Alportel, Sousel, Tábua, Tavira, Vila Real de Santo António, Vila Velha de Ródão e Vila Flor. A nova listagem abrange agora 213 municípios.



Passam agora a existir quatro escalões para classificar os concelhos: risco moderado (com menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias), risco elevado (240 a 480 casos), risco muito elevado (480 a 960) e extremamente elevado (mais de 960).



Nos concelhos com mais 480 casos por 100 mil habitantes, haverá recolher obrigatório entre as 13h00 e as 5h00 aos fins de semana e também nos feriados. Nestes concelhos os estabelecimentos comerciais têm de encerrar às 15 horas nas vésperas dos feriados (30 de novembro e 7 de dezembro).



O próximo estado de emergência entra em vigor no próximo dia 24 e até 8 de dezembro.