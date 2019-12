O xarope "Ben-u-ron", que atua no alívio da dor de cabeça e diminuição da febre, está em rutura de stock. Ao Jornal de Notícias , fonte da Associação Nacional de Farmácias (ANF) confirmou que a reposição do medicamento "não vai ser possível durante o mês de janeiro", altura em que está previsto um pico de gripe.A quebra de abastecimento, refere o jornal, está ligado com um problema de produção e distruibuidores estão a alertar para uma possível rutura há dias. A ANF refere que existem alternativas, como genéricos, ao fármaco cuja substância ativa é o paracetamol.