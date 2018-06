No local de onde o casal caiu estão a ser recolhidos indícios para a investigação.

Duas pessoas morreram hoje na Praia dos Pescadores, na Ericeira, concelho de Mafra, depois de terem caído de uma altura de 30 metros para a areia da praia, segundo a Autoridade Marítima Nacional.



Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional explicou que o alerta foi recebido cerca das 08:00, altura em que as duas pessoas - um homem de 40 anos e uma mulher de cerca de 30 - caíram do muro superior à praia, onde se situa também a delegação marítima da Ericeira.



No local de onde o casal caiu estão a ser recolhidos indícios para a investigação.



Na Praia dos Pescadores, a aguardar a chegada da autoridade de saúde, estavam pelas 08:40 elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), bombeiros e Polícia Marítima.