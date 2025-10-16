Sábado – Pense por si

Duas pessoas foram transportadas para o hospital na sequência de incêndio em apartamento de Chelas

O fogo teve origem na cozinha de um apartamento no 2.º andar do lote 545, na Praça Eduardo Mondlane, desconhecendo-se a causa concreta.

Um incêndio deflagrou num edifício na Praça Eduardo Mondlane, em Chelas, esta madrugada de quinta-feira. Um homem de 59 anos e uma mulher de 52 foram transportados para o Hospital de São José, em Lisboa, por inalação de fumos.

Segundo o CM apurou junto de fonte do Regimento dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, as vítimas não são moradores do apartamento onde começou o incêndio, que estaria desabitado.

O alerta para a ocorrência foi dado às 5h58, tendo o fogo sido dado como extinto pelas 6h21.

Para o local foram acionados os Bombeiros Sapadores de Lisboa, os Bombeiros do Beato e Olivais, o INEM e a PSP.

