A PSP de Braga deteve no sábado duas pessoas, no âmbito da operação de segurança para a final da Taça da Liga de futebol, entre FC Porto e Sporting, realizada em Braga e vencida pela equipa lisboeta.O comissário da força de segurança, Fernando Rabaldinho, revelou que um dos detidos foi um adepto do FC Porto que estava na posse de artigo pirotécnico, encontrado durante a revista em uma das entradas do Estádio Municipal de Braga.A outra detenção ocorreu na sequência de uma tentativa de invasão de campo durante a partida, que teve 25.213 espetadores nas bancadas e que o Sporting venceu no desempate por grandes penalidades, por 3-1, após empate 1-1 no fim do tempo regulamentar, tendo revalidado o título.