Duas crianças e três adultos morrem em Sabrosa por intoxicação

Cinco pessoas, entre elas duas crianças, morreram em Sabrosa, perto de Vila Real, por intoxicação por monóxido de carbono.



As vítimas são uma família inteira: pai, mãe e três filhos. De acordo com o Correio da Manhã, o alerta foi dado pouco depois das 16h30.



No local estão as equipas dos Bombeiros de Sabrosa e a GNR, num total de 14 homens e sete veículos de apoio terrestre. De acordo com a TVI, trata-se de uma família inteira: pai, mãe e três filhos.



