Incêndios: Fogo em Vouzela alcança distrito de Aveiro e já causou sete feridos

Mais de 800 operacionais encontravam-se a combater este fogo durante a madrugada, auxiliados por mais de 250 veículos.

O incêndio que deflagrou em Vouzela, distrito de Viseu, alcançou o distrito de Aveiro, está a afetar "populações isoladas" e já causou, pelo menos, sete feridos, disse hoje à Lusa fonte da Proteção Civil.



PAULO NOVAIS/LUSA

Por volta das 04:00, mais de 800 operacionais encontravam-se a combater este fogo, auxiliados por mais de 250 veículos, de acordo com o Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.

O fogo, "ativo com três frentes, a laborar com intensidade e com o vento a complicar os trabalhos", causou no distrito de Viseu, pelo menos, seis vítimas - todas com ferimentos ligeiros - entre os agentes da Protecão Civil, incluindo bombeiros.

À Lusa, o comandante António Ribeiro, do Comando Sub-regional da Região de Aveiro disse que, "dadas as condições atmosféricas e meteorológicas do dia e ventos muito fortes", o fogo "tem vindo a afetar todo o concelho de Águeda, desde a parte mais serrana até quase à parte urbana da cidade"

Este "incêndio muito intenso", continuou o responsável, está "a afetar muitas populações isoladas", sendo necessário "um esforço muito grande no combate para conseguir salvaguardar todos estes bens".

António Ribeiro indicou ainda a existência de um ferido, não havendo mais informações sobre o estado da vítima.

O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 03:00 de quinta-feira.

O aviso vermelho devido ao calor foi alargado até domingo em 10 distritos do litoral e do interior sul do país, anunciou na quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está desde quinta-feira ativo nos distritos de Portalegre, Évora e Beja, Santarém e Lisboa, sendo que estes dos últimos distritos passam a laranja (o segundo nível) às 23:00 de hoje

Hoje estarão também sob aviso vermelho por causa do calor outros 10 distritos: Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora e Beja. Em todos os casos este nível permanece ativo até às 06:00 de domingo.