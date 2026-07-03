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Ministro admite indícios de origem criminosa no incêndio de Vouzela

Lusa 13:34
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Luís Neves afirmou ainda que o incêndio tem sido dificultado pelo vento forte e muito inconstante.

O ministro da Administração Interna (MAI) afirmou esta sexta-feira que o dispositivo de combate a incêndios está concentrado no fogo de Vouzela, o que mais preocupa as autoridades, e considerou existirem indícios de origem criminosa na ignição.

Ministro da Administração Interna, Luís Neves
Ministro da Administração Interna, Luís Neves PAULO CUNHA/LUSA

Em declarações aos jornalistas, em Torres Novas, Luís Neves disse que a estratégia passa por assegurar um ataque inicial rápido aos incêndios que deflagram, permitindo concentrar meios no fogo de Vouzela, que classificou como a principal preocupação das autoridades.

"Estamos muito concentrados neste grande incêndio que já atinge vários concelhos" e o objetivo é "circunscrever este grande incêndio", afirmou o governante à margem da cerimónia de encerramento da componente teórica do 16.º Curso de Controlo de Fronteiras Aéreas da PSP, em Torres Novas, distrito de Santarém.

O governante afirmou que o incêndio tem sido dificultado pelo vento forte e muito inconstante, além da baixíssima humidade, mas indicou que o vento deverá começar a amainar ao longo do dia, criando condições para uma atuação diferente dos meios de combate.

"O país está preparado. [...] Estamos em situação de alerta", afirmou, acrescentando que a coordenação entre as entidades envolvidas está "muito alinhada" e que o combate inicial aos incêndios tem sido bem-sucedido, permitindo extinguir rapidamente a maioria das ocorrências.

Segundo Luís Neves, o incêndio de Vouzela exige uma concentração significativa de meios humanos, maquinaria e meios aéreos, devido à dimensão e às várias frentes ativas.

Questionado sobre a possibilidade de o incêndio ter tido origem criminosa, o ministro respondeu que "tudo indicia" essa hipótese.

"Não é de noite que há condições para o surgimento de ignições e logo duas ignições por volta das 02:00, 03:00 da manhã", afirmou, concluindo que "tudo indicia que houve, de facto, um comportamento de mão humana, um comportamento criminoso".

O incêndio, que deflagrou às 03:04 de hoje em Tourelhe, no concelho de Vouzela, alastrou à serra do Caramulo, levando à evacuação de duas aldeias no concelho de Tondela e mobilizando, ao início da tarde, cerca de um milhar de operacionais.

Na quinta-feira, o Governo decretou a situação de alerta em todo o território continental entre sexta-feira e segunda-feira, devido ao agravamento do risco de incêndio rural, medida que implica o reforço da prontidão operacional e diversas restrições em espaços florestais.

A declaração de situação de alerta aplica-se a todo o território continental.

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