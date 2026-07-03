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Parlamento Luísa Neto para o cargo de provedora de Justiça

Lusa 12:55
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Luísa Neto obteve desta vez 159 votos favoráveis.

O parlamento elegeu hoje, à segunda vez tentativa, a candidata indicada pelo PS, e apoiada pelo PSD, para o cargo de provedora de Justiça, Luísa Neto, eleição que requereu uma maioria de dois terços de aprovação.

Assembleia da República
Assembleia da República Lusa

Num total de 218 deputados votantes, Luísa Neto teve 159 votos favoráveis, 29 brancos e 30 nulos. O anúncio do resultado pela mesa da Assembleia da República foi recebido com palmas por parte das bancadas do PSD e PS.

Em 12 de junho passado, Luísa Neto, atual presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração (INA), falhou na primeira tentativa de eleição para o cargo de provedora de Justiça, obtendo 131 votos favoráveis, insuficientes nessa altura para alcançar a necessária maioria de dois terços.

Dessa primeira vez, num universo de 207 deputados votantes, Luísa Neto teve então 58 brancos e 18 nulos. Para ser eleita, teria de chegar aos 138 votos, ou seja, mais sete do que os que obteve.

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