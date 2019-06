Tribunal da Relação de Lisboa anula absolvição de Duarte Lima e manda refazer sentença no processo de abuso de confiança contra Rosalina Ribeiro , assassinada no Brasil em 2009.Recorde-se que Duarte Lima tinha sido absolvido do crime de abuso de confiança de que estava acusado, alegadamente por se ter apropriado de cinco milhões de euros que pertenciam à filha do milionário Tomé Feteira