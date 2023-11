Duarte Cordeiro: 'Não fui constituído arguido'

O ministro do Ambiente assegurou ainda que "a composição do Governo é da responsabilidade do senhor primeiro-ministro" e que estará "sempre ao dispor" das suas decisões, incluindo se António Costa decidir demiti-lo.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, disse este domingo ao jornal Observador que não foi constituído arguido no âmbito da Operação Influencer.







Tiago Petinga/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Inicialmente as informações davam conta que João Galamba e Duarte Cordeiro haviam sido constituídos arguidos, mas o segundo garante apenas ter sido alvo de buscas.Duarte Cordeiro disse em declarações ao Observador: "Não fui constituído arguido. E não tive qualquer indicação do Ministério Público nesse sentidoO ministro do Ambiente assegurou ainda que "a composição do Governo é da responsabilidade do senhor primeiro-ministro" e que estará "sempre ao dispor" das suas decisões, incluindo se António Costa decidir demiti-lo.