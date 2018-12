80% dos funcionários aderiram à greve. Números do SEF revelam que apenas 55 de um total de 600 funcionários não policiais fizeram greve.

A adesão à greve dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) gerou números discrepantes. Se, ao início da manhã, o Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SinSEF) indicou dados provisórios que apontavam para uma adesão de 80% à greve, o próprio SEF respondeu em comunicado revelando que apenas 55 funcionários aderiram à paralisação, num total de 606 funcionários não policiais – cerca de 9%.

À Agência Lusa, a presidente do SinSEF, Manuela Niza, referiu que os números relativos a funcionários do serviço documental não eram ainda definitivos, "até porque há pessoas de férias", mas que as "estimativas" apontavam para um número muito maior daquele apresentado pela autoridade. O protesto diz respeito aos baixos salários dos funcionários não policiais – em média 600 euros líquidos.

Manuela Niza referia à Lusa que "a greve está a ter uma forte adesão no atendimento ao público", apresentando como exemplo os serviços da avenida António Augusto Aguiar, onde "as marcações estão a ser reagendadas e os processos estão parados".

A paralisação de três dias como forma de protesto contra a situação laboral – Manuela Niza fala mesmo de "um salário de miséria" – tem como pontos principais o estatuto próprio e a integração na lei orgânica. Em 2008, foi abolida a carreira especial que os funcionários detinham e desde então que estes integram a carreira geral.

"Os funcionários do SEF têm disponibilidade permanente, mas os funcionários do serviço documental não têm direito a subsídio de disponibilidade apesar de estarem disponíveis quando é preciso", criticou Manuela Niza.

Em resposta, o SEF lançou os seus próprios números. Através de comunicado, o SEF transmitiu ter registado apenas pouco mais de meia centena de funcionários que aderiram à greve (55), num total de 606 funcionários não policiais – que corresponde a uma percentagem de adesão de 9,08%. O SEF indica ainda que "não houve registo de funcionários em greve" na sua sede.

"No total dos 1420 funcionários do SEF (Carreira de Investigação e Fiscalização e Regime Geral), a percentagem de adesão à greve por parte dos funcionários não policiais representa 3,87% do universo dos trabalhadores do SEF", indica o serviço de segurança. O mesmo indica ainda que apenas 10 dos 37 postos de atendimento disponíveis ao público no país encerraram devido à greve.