O Supremo Tribunal de Justiça aceitou conceder um habeas corpus a colombiano que entrou de forma ilegal em Portugal. Rodriguez indiciado por "crimes de tráfico de armas, munições, explosivos e componentes".

Um cidadão colombiano indiciado por "crimes de tráfico de armas, munições, explosivos e componentes, bem como criminalidade organizada" foi libertado após ter sido ultrapassado o tempo máximo de detenção, avança o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).



Tonino Rodriguez estava detido desde outubro do ano passado e constitui, na ótica do SEF, uma "ameaça à segurança nacional", conta o Jornal de Notícias.



O colombiano foi detido a 22 de outubro pela GNR de Aljezur por estar em situação de permanência ilegal em Portugal e presente a interrogatório no dia seguinte, onde o juiz do Tribunal de Faro decidiu a colocação de Tonino Rodriguez no Centro de Instalação Temporária, junto ao Aeroporto de Faro. Nesse estabelecimento deveria esperar pela conclusão do processo que deveria resultar na sua expulsão do país.



No entanto, o tempo foi passando e dos 60 dias iniciais, o SEF pediu o alargamento da detenção para mais um mês, justificando com o facto de o colombiano estar indiciado por "crimes de tráfico de armas, munições, explosivos e componentes, bem como criminalidade organizada".



O juiz do Tribunal de Faro deu razão ao organismo e considerou que, de facto, o colombiano representava uma "ameaça à segurança nacional". A decisão foi contrariada, porém, por um habeas corpus interposto pela defesa do detido que acabou por ser aceite pelo Supremo Tribunal de Justiça.