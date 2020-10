1,7 milhões de telemóveis sem acesso à app StayAway Covid

PORTUGUÊS GENUÍNO*Há 4 minutos

peremptoriamente, que só abrirei a porta de minha casa e com muito gosto a quem vier mandatado, por ordem superior de um Juiz, e nunca desta forma descabida de invasão de privacidade , com um sentido desfundamentado de uma verdade nua e crua daquilo que actualmente se passa no nosso País, já que pelo pareceres que se estão a tomar, até ficamos com a doce impressão de vivermos num cantinho do Céu. E para não salientarmos que "A Amnistia avisa que uso obrigatório da StayAway Covid "ataca liberdades fundamentais" (SIC). Não admito, Não admiti, nem nunca virei a admitir causas sem ser baseadas por leis em vigor, ponham em questão a minha segurança pessoal. Admira-me muita medidas destas, quando não são tomadas nenhumas atitudes com , por exemplo as casas de sexo, que proliferam como Cogumelos por todo PORTUGAL, fora. Dados Pessoais a ninguém, muito menos a empresas que os vendem, fazendo disso uma fonte de receita inabalável.