O incêndio que deflagrou esta terça-feira numa casa devoluta, no centro de Espinho, no distrito de Aveiro, e que mobilizou cerca de meia centena de bombeiros, já foi dominado, disse à Lusa a corporação da concelhia.De acordo com uma fonte dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, o incêndio urbano foi dominado "por volta da 1h00" e já se encontra "em fase de rescaldo".Segundo a mesma fonte, não há vítimas, nem feridos a registar.O alerta foi feito às 00h19 e chegou a mobilizar cerca de 50 homens apoiados por oito viaturas das corporações de Espinho e Esmoriz.