O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu, esta terça-feira, que houve um "cumprimento rigoroso" das orientações estratégicas definidas pelo modelo de combate aos incêndios rurais que atribui a prioridade absoluta à salvaguarda da vida humana e das populações. O MAI manifestou ainda "toda a solidariedade" às populações mais diretamente atingidas nos concelhos de Sertã e de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, e de Mação, e não deixou sem resposta as críticas que têm sido feitas por vários autarcas, recordando que em causa estava uma "operação complexa".

"Houve um cumprimento rigoroso [nos incêndios que começaram no sábado na região Centro] daquelas que são as orientações estratégicas definidas no modelo de combate aos incêndios rurais: prioridade absoluta à salvaguarda da vida humana, à salvaguarda das populações, das aldeias, das zonas residenciais", afirmou Eduardo Cabrita, em Cardigos, Mação.

"Houve uma articulação que começou nos bombeiros locais, que passou à estrutura regional da Proteção Civil, que implicou envolvimento nacional, que teve a participação de várias áreas de governação, Administração Interna, Segurança Social, Defesa Nacional, Agricultura e Saúde. Seria sempre desejável mas seria demagogia absoluta dizer que não haverá novos incêndios de grande dimensão", acrescentou Eduardo Cabrita, lembrando que as características da floresta lusa e as "condições climatéricas tornarão inevitável o aumento de risco de ocorrências de grande dimensão".

Durante as declarações aos jornalistas, o MAI garantiu, porém, que estão a ser tomadas medidas que terão "impacto a mais longo prazo, quer na descarbonização, quer na reforma da floresta".