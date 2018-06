De acordo com o IPMA, o distrito de Bragança (com temperaturas entre os 19 e os 25 graus Celsius) vai estar sob aviso amarelo até às 21:00 desta segunda-feira.

O distrito de Bragança está esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O aviso amarelo, o terceiro mais grave de quatro níveis (vermelho, laranja, amarelo e verde), vai estar em vigor até às 06:00 de sábado nos distritos do continente e até 08:00 nos Açores.



O IPMA prevê para hoje nas regiões do Norte e Centro do continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões do litoral, onde há possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco.



Durante a tarde, está previsto um aumento de nebulosidade nas regiões do interior, onde há condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, podendo ser de granizo e acompanhados de trovoada, em especial no interior Norte.



A previsão aponta ainda para vento fraco, soprando moderado nordeste nas terras altas do interior até ao início da manhã, neblina ou nevoeiro matinal nas regiões do litoral e descida da temperatura máxima, em especial no interior Centro.



Na região Sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até final da manhã, em especial no litoral oeste, vento fraco, soprando temporariamente moderado do quadrante oeste na faixa costeira durante a tarde, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e descida da temperatura máxima no interior.



As temperaturas mínimas vão oscilar entre 15 graus Celsius (em Viana do Castelo, Leiria, Guarda, Évora e Beja) e os 19 (em Bragança) e as máximas entre os 21 (no Porto e em Viana do Castelo) e os 35 (em Bragança).