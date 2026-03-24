Direito de resposta de Maria Helena Costa

A SÁBADO recebeu o seguinte direito de resposta em relação ao artigo "Membro da concelhia do Chega na Póvoa de Varzim arrasada pelo filho homossexual: 'Fascista lunática'".

Venho por este meio, nos termos e para os efeitos do artigo 24.º e seguintes da Lei n.º 2/99, de 13 de Janeiro (Lei de Imprensa), bem como ao abrigo do artigo 37.º, n.º 4 da Constituição da República Portuguesa, exercer o meu Direito de Resposta e Rectificação face à peça jornalística publicada por este órgão no dia 23 de Março de 2026, intitulada ""Fascista lunática": Membro da concelhia do Chega na Póvoa de Varzim arrasada pelo filho homossexual".

As referidas notícias contêm alegações graves e factos inverídicos que lesam directamente a minha honra e o bom nome da minha família. Como tal, exijo a publicação do comunicado que se segue, com o mesmo relevo e visibilidade da peça que lhe deu origem, de forma a repor a verdade e assegurar o contraditório.

COMUNICADO PÚBLICO

Face às recentes notícias e declarações públicas que me visam directamente com acusações graves e infundadas, cumpre-me, em meu nome e da minha família, prestar o devido esclarecimento. Importa sublinhar que, embora os ataques me sejam dirigidos pessoalmente, o meu filho foi criado e educado por ambos os progenitores — pai e mãe — num ambiente de valores partilhados. Assim, de forma inequívoca e veemente, vimos por este meio expor o seguinte:

1) Negamos categoricamente todas as alegações de violência física ou psicológica contra o nosso filho, que hoje é adulto. Jamais o agredimos ou maltratámos por qualquer motivo — nomeadamente pela sua orientação sexual — e nunca proferimos as afirmações que nos são atribuídas. Tais alegações são falsas, distorcidas e não correspondem à realidade. Repudiamos qualquer narrativa que nos procure retratar como autores de abusos ou actos de ódio.

2) Enquanto cristãos, o nosso amor pelos nossos filhos é incondicional e alicerçado no Evangelho. Reconhecemos em cada um deles a imagem de Deus, amando-os independentemente das suas escolhas ou percursos. Mantemos sempre as portas do diálogo abertas, com respeito e afecto, mesmo perante divergências profundas de visão do mundo. O nosso posicionamento não advém de uma rejeição pessoal, mas da defesa das convicções que professamos.

3) Lamentamos profundamente que desacordos do foro familiar estejam a ser instrumentalizados por sectores da esquerda e colectivos LGBTQIA+ como arma política contra a minha pessoa e o meu partido. Esta campanha visa, claramente, silenciar vozes conservadoras e cristãs que se opõem à medicalização de crianças e adolescentes, bem como à promoção de tratamentos irreversíveis que afectam o corpo e a fertilidade dos mais jovens. A nossa posição — partilhada por inúmeros portugueses preocupados com a protecção da infância — baseia-se na ciência, no bom senso e nos valores constitucionais.

4) Esta diabolização pública gera um ambiente perigoso de incitação ao ódio e coloca a nossa família sob ameaça directa. Limita a nossa liberdade de circulação e expõe as nossas netas a riscos reais. Infelizmente, já assistimos a actos de violência extrema, como o arremesso de cocktails molotov contra participantes da Caminhada pela Vida no último sábado, o que prova como esta retórica pode degenerar em agressões físicas concretas.

5) Apelamos aos órgãos de comunicação social para que pratiquem um jornalismo responsável, isento e plural, que não amplifique narrativas unilaterais e que respeite a liberdade de consciência e de religião consagradas na Constituição da República Portuguesa.

A nossa causa é a defesa da família, da vida e da protecção das crianças — sempre com amor, sem violência e com total confiança na justiça.