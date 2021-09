Direcção do Chega contesta acção do Ministério Público

O Chega tem a defesa montada contra as acusações do Ministério Público, que considerou ilegal a convocatório do segundo congresso do partido, realizado em Évora a setembro de 2020, pedindo ao Tribunal Constitucional que invalide todos os atos do partido desde então. Desde que a notícia saiu, a Direção Nacional começou a "preparar a documentação" para contestar dentro do prazo de 10 dias que tem para se pronunciar, revelou fonte da cúpula do Chega à SÁBADO. O problema é que, segundo a lei, a defesa do líder do Chega pode não ter substância.