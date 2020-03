Caso suspeito de coronavírus na Madeira deu negativo

"Foram feitos dois tipos de análises e ambos os testes deram negativo", afirmou o

responsável pelo IASaúde, Herberto Jesus, em conferência de imprensa realizada este domingo.





Neste momento não existem mais casos suspeitos na Madeira.

Os resultados das análises ao paciente suspeito de estar infetado com coronavírus na Madeira deram negativo.

O doente - uma jovem de 19 anos, residente na Madeira, que visitou recentemente Itália - foi validado como caso suspeito de infeção no sábado, 29 de fevereiro, tendo sido colocado em isolamento do Hospital Central do Funchal, unidade de referência na região autónoma para tratar o novo coronavírus.



A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, já infetou 85.641 pessoas em 58 países, das quais morreram 2.933. Na Europa, Itália é o país mais atingido pelo surto, com 17 mortos e 605 infetados.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado". Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 70 casos suspeitos de infeção, três dos quais ainda estavam em estudo sábado.



Os restantes 67 casos suspeitos não se confirmaram, após testes negativos.



Com Lusa.