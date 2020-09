DGS recomenda uso de máscara ao ar livre quando não houver distanciamento

Graça Freitas anunciou que a Direção-Geral de Saúde irá divulgar uma recomendação para o uso de máscara ao ar livre, quando não se possa garantir a distância física entre as pessoas."Sempre tivemos uma postura evolutiva de acordo com o risco. Preconizamos o uso de máscaras ao ar livre, em que não se pode garantir distância física entre as pessoas. Diferente é uma situação num jardim, ao ar livre, em que não há pessoas a passear. Temos que estar longe o suficiente para que não seja preciso o método de barreira", explicou a diretora-geral de Saúde."Temos consultado os peritos nacionais e internacionais. Quando as pessoas no exterior não conseguirem garantir distância física recomendada, usam máscara", afirmou Graça Freitas. "A recomendação vai ser no sentido do uso ao ar livre poder acontecer quando estamos muito próximo de outros e precisemos de estar nesse sítio."