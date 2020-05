"As medidas vão ser articuladas com os países de proveniência dos nossos migrantes. Essas medidas têm que ver também com a evolução e a proporcionalidade do surto", explicou na habitual conferência de imprensa depois de revelado o boletim epidemiológico diário da Direção Geral de Saúde

quaisquer medidas ou decisões que possam vir a ser tomadas".

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, assumiu, esta terça-feira, que o Governo ainda "não tem nada definido" sobre as regras a cumprir pelos emigrantes que venham de férias a Portugal.O governante explicou que, por exemplo, Portugal está em "contacto permanente" com Espanha, para articular ""Igualmente o faremos com outros países de proveniência. São ainda situações que não estão completamente definidas, mas garantidamente irão ao encontro daquilo que todos queremos, que é ter os nossos emigrantes connosco mas com segurança", reforçou.