Graça Freitas foi questionada acerca da quantidade de testes realizada por cada pessoa infetada com a Covid-19, durante a conferência de imprensa diária sobre a situação da pandemia em Portugal.A diretora-geral de Saúde adiantou que são seguidas as orientações dadas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e por especialistas. O ECDC "separa os doentes com sintomas muito ligeiros ou moderados que ficam em casa, o que indica que têm carga viral menor, dos doentes com sintomas mais graves", explicou."À data, e com a evidência existente, os mais graves carecem de dois testes negativos. Fazem testes até serem dados como curados", adiantou.Freitas indicou que os infetados com o coronavírus que permanecem em casa têm menos partículas virais que os internados, e que essas partículas "não contêm a capacidade de replicação do vírus"."Alguns países já nem fazem testes a quem fica em casa. Em Portugal, mantemos um teste a 14 dias depois do início dos sintomas", frisou a diretora-geral de Saúde. Quem fica em casa, tem "menor carga viral".Portugal regista hoje 1.007 mortos associados à covid-19, mais 18 do que na quinta-feira, e 25.351 infetados (mais 306), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.Comparando com os dados de quinta-feira, em que se registavam 989 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,8%.Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (25.351), os dados da DGS revelam que há mais 306 casos do que na quinta-feira, representando uma subida de 1,2%.A região Norte é a que regista o maior número de mortos (578), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (202), do Centro (201) Algarve (13), dos Açores (12) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira.Com Lusa